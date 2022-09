Ausstellung eröffnet: Schau nimmt Hohenmölsener mit auf eine Reise in die Vergangenheit

Hohenmölsen/MZ - Hilmar Herbst schwelgt in Erinnerungen. Gerade steht er vor einer Ausstellungstafel, die sich mit der Schulzeit und Kindheit in Hohenmölsen in den 1950er Jahren befasst. Auf den Bildern erkennt der Granschützer Hobbyhistoriker sich wieder - als 13-jährigen Burschen. Die Fotos zeigen ihn und seine Freunde bei Ausflügen nach Thale, zum Kyffhäuser und nach Schwarzatal (Thüringen).