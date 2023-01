Die Asklepios-Klinik in Weißenfels lockert ab Mittwoch, 1. Februar, ihre Besuchsregelungen. Welche Hygienevorschriften Gäste dennoch weiter einhalten müssen.

Lockert die Corona-Einschränkungen für Besucher: die Asklepios-Klinik in Weißenfels.

Weißenfels/MZ - Die Asklepios-Klinik in Weißenfels lockert ab Mittwoch, 1. Februar, ihre Besuchsregelungen. Sinkende Corona-Infektionszahlen machten dies möglich, teilte das Krankenhaus am Dienstag mit. Ab sofort gebe es keine zeitlichen Beschränkungen für Besuche am Krankenbett mehr.

Auch die Anzahl und die Verweildauer der Besucher seien nicht mehr begrenzt. Dennoch würden einige Hygieneregeln weiter gelten, um die Patienten vor Infektionen zu schützen: So sei im Krankenhaus eine FFP2-Maske zu tragen.

Auch der Nachweis eines tagesaktuellen negativen Corona-Antigen-Schnelltests werde weiter verlangt. Ausgeschlossen vom Besuchsrecht seien zudem Personen mit Atemwegserkrankungen.