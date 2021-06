Weissenfels - Wer sich bisher in Weißenfels und Umgebung an Gelenken verletzte, dessen Weg führte anschließend häufig zur Behandlung in die chirurgischen Praxen in der Kleinen Deichstraße. Das ändert sich nun. Denn der Betreiber Asklepios bündelt die ambulante und stationäre Chirurgie künftig im Krankenhaus. „Im Erdgeschoß des Asklepios-Klinikgebäudes wurde ein neuer MVZ-Standort errichtet.

Asklepios bündelt die ambulante und stationäre Chirurgie künftig im Krankenhaus

Hier finden sich nun die ambulante Chirurgie, die Gefäßchirurgie, die Thoraxchirurgie und die Neurochirurgie sowie die kardiologische Praxis des MVZ Sachsen-Anhalt“, informiert Kliniksprecher Stefan Böttinger. MVZ steht für medizinisches Versorgungszentrum. Die nun genutzten, frisch gestrichenen Räume standen zuvor teilweise leer.

Auch in der Kleinen Deichstraße bleibt Asklepios aber vertreten. „Im Hauptstandort MVZ am Park sind weiterhin Gynäkologie, Hautarzt, Kinderarzt und Kinder- und Jugendpsychologie untergebracht“, erklärt der Kliniksprecher. Als dritter Standort bleibe im MVZ Hohenmölsen die Kinderarztpraxis ebenfalls erhalten, so Böttinger.

„Zudem stehen mit der Infrastruktur der Klinik auch den MVZ-Patienten Cafeteria, Parkplätze und Wartebereiche zur Verfügung“

„Mit der Neueröffnung unseres MVZ möchten wir unseren Patientinnen und Patienten einen besseren Service und vor allem kurze Wege bieten“, begründet MVZ-Geschäftsführerin Hannah Gilles den Umzug der ambulanten Chirurgie. Sie ist zugleich Geschäftsführerin der Klinik in Weißenfels. „Ob Notfall, ambulanter Anlass oder stationäre Einweisung – wir bieten nun einen einzigen zentralen Anlaufpunkt.“ Auch Überweisungen wie zum Durchgangsarzt oder zu Untersuchungen im Krankenhaus könnten so auf kurzem Weg erledigt werden. „Zudem stehen mit der Infrastruktur der Klinik nun auch den MVZ-Patienten Cafeteria, Parkplätze und Wartebereiche zur Verfügung“, ergänzt Gilles.

Das MVZ in der Klinik befindet sich in der Naumburger Straße 76 im Erdgeschoss von Haus 1 der Klinik. Es ist über den Haupteingang zu erreichen und vor Ort ausgeschildert. Asklepios weist weiter darauf hin, dass für Besucher des MVZ die jeweils aktuellen Hygiene- und Hausregeln der Klinik gelten. Termine für Sprechstunden können im Internet oder telefonisch an der Rezeption unter der Weißenfelser Rufnummer 03443/40-1480 vereinbart werden. (mz/kem)