Anwohnerbeschwerden Asbest-Gerüchte um Deponie in Starsiedel: Unternehmen äußert sich zu Vorwürfen

Anwohner in Starsiedel sind besorgt, dass auf der örtlichen Deponie krebserregendes Asbest gelagert wird. Auch die Beleuchtung des Geländes steht in der Kritik. Was das Unternehmen dazu sagt.