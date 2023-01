Nach dem Abriss der Dämme sind die Biber weiter an der Rippach in Wählitz aktiv - und beschäftigen die Behörden nach wie vor.

An der Rippach in Wählitz haben Biber mehrere Bäume angefressen.

Wählitz/MZ - Nach dem Abriss der Biber-Dämme in der Rippach bei Wählitz schlagen die Nager offenbar zurück: Am vergangenen Freitag musste ein angenagter Baum von der Hohenmölsener Feuerwehr am Wiesengrund gefällt werden.