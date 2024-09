Burgwerben/MZ. - Die Detonation infolge des schweren Unfalls auf der Autobahn 38 bei Schkortleben am 30. August war im weiten Umkreis zu spüren. „Gegen Mitternacht wurde ich durch eine heftige Explosion aus dem Schlaf gerissen“, schreibt Hans Ulrich Siebert, der im rund vier Kilometer vom Unfallort entfernten Burgwerben wohnt, der MZ. „Jetzt frage ich mich, warum die Bürger nicht über die vorhandene Nina-Warnapp über das Geschehen informiert werden“, ergänzt er passend zum bundesweiten Warntag an diesem Donnerstag, der die Menschen für Notfälle und die Nutzung solcher Handyprogramme sensibilisieren soll. Darüber könnten nicht nur Autofahrer, sondern auch besorgte Anwohner zügig in Kenntnis gesetzt werden, so Hans Ulrich Siebert.

