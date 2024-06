Neues Apfel-Latein-Projekt startet an Teucherner Grundschule. Wie sich Schüler mit dem Thema Leben und Tod auseinandersetzen und warum dies auch für Kinder wichtig ist.

Apfel-Latein startet neues Projekt an Teucherner Grundschule

Teuchern - „Mein Hamster Keks ist heute Nacht für immer eingeschlafen, er lag heute Morgen einfach regungslos in seinem Käfig.“ Tränen rinnen dem kleinen Paul aus der Reinhard-Keiser-Grundschule in Teuchern über die Wange, als er Schulsozialarbeiterin Elfrun Burkhardt von dem Verlust erzählt. „Dass Kinder ein geliebtes Haustier oder ein Familienmitglied verlieren, erlebe ich häufig im Schulalltag“, erklärt die Sozialpädagogin. Ihre Erfahrung zeigt: „Kinder trauern sehr stark und intensiv. Es braucht dann Zeit und Nähe, um ihnen über den Verlust hinwegzuhelfen.“

Wie das am besten gelingen kann, das konnten die Kinder der vierten Klassen in Teuchern bei einem besonderen Projekttag in der letzten Schulwoche erfahren. „Abschied (mit) gestalten“, lautete das Motto der Veranstaltung. Organisiert wurde sie vom Präventionsprojekt „Apfel-Latein“, dessen Träger das Mitteldeutsche Netzwerk für Gesundheit ist.

Thema Tod und Abschied kindgerecht aufgearbeitet

An vier verschiedenen Stationen konnten sich die Schüler mit den Themen Abschied, Tod und Trauer beschäftigen. Betreut wurden diese von Antje Amthor, Koordinatorin des ambulanten Hospiz- und Trauerbegleitungsdiensts des Malteser-Hilfsdiensts zusammen mit drei weiteren ehrenamtlichen Hospizhelferinnen. „Eine Station beschäftigte sich mit dem Thema Gefühle im Allgemeinen und Trauer im Speziellen“, erklärt Elfrun Burkhardt. „Die Kinder sprachen darüber, wie sich Trauer anfühlt, mit wem man darüber reden kann und sie gaben sich Tipps, um damit umzugehen.“

An der zweiten Station lernten die Kinder, ihre Gefühle in Handlungen umzusetzen, die ihnen gut tun könnten. Nach dem Buchvortrag „Die besten Beerdigungen der Welt“ bastelten sie kleine Särge und Grabsteine. „Ich war erst skeptisch, aber die Kinder waren absolut unbefangen, als sei es das normalste der Welt“, so Burkhardts Fazit. „Vielleicht machen wir Erwachsene uns über das Thema Tod zu viele Gedanken, interpretieren unsere Ängste zu sehr hinein. Das war auch für mich eine Erkenntnis, dass wir den Wissensdurst der Kinder nicht durch unsere eigene Angst unterdrücken sollten.“

Ergänzung zum Unterrichtsstoff

An der dritten Station sahen die Kinder den Film „Leben und Tod“ von Checker Tobi, der kindgerecht verschiedene Bestattungsarten zeigt. „Die Kinder waren sehr interessiert und haben schon verstanden, das alles Leben auf der Erde ein Kreislauf ist und es für jeden eine begrenzte Zeit gibt.“

An der vierten Station wurde gezeigt, welche Änderungen der Mensch von Geburt bis ins hohe Alter durchlebt. Symbolisch für diese Metamorphose wurden anschließend kleine Origami-Schmetterlinge gebastelt.

„Es mag seltsam klingen, dass man sich ausgerechnet vor den Ferien mit einem so ernsten Thema beschäftigt hat“, so Burkhardt „Aber für Viertklässler ist das Thema Abschied gerade im Hinblick auf den Schulwechsel sehr präsent.“ Außerdem werde das Thema „Lebensstationen von Anfang bis Ende“ auch im Ethikunterricht der vierten Klassen behandelt.

Neue Säule im Apfel-Latein

Dass der Umgang mit Abschied, Trauer und Tod auch zum Leben von Kindern gehört, bestätigt auch Antje Amthor, vom ambulanten Malteser-Hospizdienst. „Unser Ziel war es, dem Thema einmal einen Raum zu geben. Und den Kindern zu lernen, wie man Gefühle der Trauer in liebevolle Erinnerungen umwandeln und Veränderungen im Leben als Chance sehen kann“, erklärt Amthor.

Zufrieden zeigte sich auch Apfel-Latein-Koordinatorin Anne Loeper mit der Auftakt-Veranstaltung. „Das Thema ,Leben und Tod’ sollte seinen Platz in Schulen finden, da es Lehrkräften eine Unterstützung in der Umsetzung des Lehrplans im Fach Ethik bringen kann“, sagt sie. Es sei vorgesehen, diese Projekttage auch in den neun anderen Apfel-Latein Grundschulen im Burgenlandkreis durchzuführen, falls dies von den Schulen gewünscht wird.

Schulsozialarbeiterin Elfrun Burkhardt zieht jedenfalls ein positives Resümee aus dem Projekttag: „Es hat die Kinder ungeheuer stark gemacht zu erfahren, dass sie alles schaffen können, wenn es Menschen gibt, auf die man in der Not bauen kann.“