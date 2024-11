Angst vor Hochwasser in Markwerben

Markwerben - Der Andrang ist groß im Gemeindehaus in Markwerben am Donnerstagabend. Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) hat zu einer Informationsveranstaltung zu geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen für die Ortschaft an der Saale geladen und die Anwohner erscheinen zahlreich. Zunächst erörtern LHW-Mitarbeiter Martin Etzold und Projektleiter Alexander Fischer vom Ingenieurbüro Seecon den Stand des Projekts. Verschiedenste Voruntersuchungen sind bereits erfolgt. Neben hydraulischen Modellberechnungen hat man etwa vor Ort mehrere Baugrunduntersuchungen durchgeführt.