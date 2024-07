Die Pflanzen sind in Deutschland geschützt. Trotzdem nimmt ihr Bestand kontinuierlich ab. Welche Gründe es dafür gibt und wo sie im Burgenlandkreis zu finden sind.

Am Mondsee und anderswo werden die Schönheiten immer seltener

Um diese noch blühende breitblättrige Sitter am Mondsee zu finden, musste sich Hartmut Beinroth ins Unterholz begeben.

Hohenmölsen/MZ. - Hartmut Beinroth hatte es bereits im Voraus prophezeit und sollte recht behalten. Wer Mitte Juli Orchideen sucht, die zudem noch in der Blüte stehen, muss hartnäckig sein und einen guten Blick beweisen. Zum einen, weil die Pflanzen in diesem Jahr früher als sonst in die Blüte gegangen sind, vor allem aber auch, weil sie immer seltener werden.