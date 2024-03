Laut Polizei soll ein 38 Jahre alter Mann den Jugendlichen am Freitagabend an dem Hohenmölsener Einkaufszentrum angegriffen und mit einem Messer bedroht haben.

Am Kirschbergcenter in Hohenmölsen: 14-Jähriger wird mit Messer bedroht

Polizei ermittelt in Hohenmölsen

Das Kirschbergcenter in Hohenmölsen

Hohenmölsen/MZ. - Ein 14 Jahre alter Jugendlicher ist am Freitagabend gegen 20 Uhr am Kirschbergcenter in Hohenmölsen von einem 38-jährigen Mann leicht verletzt und mit einem Messer bedroht worden.