Alte Schule in Röcken: Wie hier neuer Raum für Bildung entsteht

Röcken/MZ - Bis in die 1980er-Jahre drückten noch Grundschüler in Röcken die Schulbank. Seitdem steht ihre einstige Lernstätte in der Teichstraße in dem heutigen Lützener Ortsteil weitestgehend leer. Zeitweise hatten hier zwar noch die Ortsbürgermeister ihren Sitz und auch eine Heimatstube wurde eingerichtet, doch von einer echten Nutzung war die alte Schule weit entfernt - jedenfalls bis zum Juli vergangenen Jahres. Dann hat sich ein Förderverein gegründet, der sich nicht nur zur Aufgabe gesetzt hat, das ehemalige Schulgebäude von Grund auf zu sanieren, sondern auch, hier künftig wieder Lernangebote für Kinder und Jugendliche zu schaffen und der Gemeinde außerdem ein neues Zentrum zu geben.