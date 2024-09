Weißenfels/MZ. - Isabell Radecke-Aurin ist voller Tatendrang. „Nach dem Workshop ist vor der Ausstellung“, sagt die Sammlungsleiterin für die Schuhausstellung im Weißenfelser Museum. Erst vor wenigen Tagen hat der israelische Designer Kobi Levi Weißenfels verlassen. Doch er will bald wiederkommen. Denn gemeinsam mit dem Museum will er weiter an einer Geschichte schreiben, die gerade verheißungsvoll begonnen hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.