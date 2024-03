Tagewerben/MZ. - Wenn am Samstag das traditionelle Osterfeuer in Reichardtswerben steigt, dann werden sie mittendrin sein, Eltern und Mitglieder des Fördervereins der Grundschule Tagewerben/Reichardtswerben. „Wir backen fleißig Kuchen“, kündigt die Vereinsvorsitzende Katja Pernack an. Mindestens 15 Kuchen werden da wohl für den großen Basar zusammenkommen.

Dabei ist es nicht der erste Kuchenbasar für den noch jungen Verein. „Vor knapp einem Jahr hatten wir im Elternrat die Idee, einen Förderverein zu gründen“, erzählt Katja Pernack. Sie hat einst selbst an der Tagewerbener Schule neben der markanten denkmalgeschützten Mühle gelernt. Heute geht ihr Sohn hier in die dritte Klasse und die Mühle ziert das Vereinslogo. Mit einem Verein, so die Initiatoren, hat man bessere Karten, wenn es etwa um Fördermittel oder Sponsoren für Projekte geht.

Start mit Kuchenbasar

Beim Tag der offenen Tür im vergangenen Mai waren sie schon mit einem Kuchenbasar dabei. Seitdem haben die mittlerweile rund zwanzig Mitglieder schon einiges auf die Beine gestellt. Ob mit einem Waffelstand beim Herbstfest im Ort oder bei einer Spielzeugtombola auf dem Weihnachtsmarkt. Stolz sind sie darauf, dass es gelungen ist, eine neue Tonanlage für die Musical-AG der Schule zu beschaffen. „Wir studieren jedes Jahr mit den Zweit- bis Viertklässlern ein Musikstück ein. Mit der neuen Anlage können wir es akustisch viel besser in Szene setzen“, erzählt Lehrerin Gabriele Schiefner. Gerade sind sie mitten in den Proben für das neue Sommermusical mit dem Titel „Tausend Farben hat die Welt“. Doch damit nicht genug. Neues Spielzeug für den Schulhof konnte über den Verein beschafft und das Projekt „Tanzrausch“ finanziert werden. Bei Letzterem kommt alle zwei Jahre ein Alleinunterhalter an die Schule und studiert mit den Erst- und Zweitklässlern Tänze ein.

„Wir sind als Verein richtig gut gestartet“, findet Katja Pernack. Und schon hat sie neue Ideen im Kopf. So hat sich der Verein um Fördermittel im Ideenwettbewerb „Revierpionier“ beworben. „Wir wollen Lesepaten für die Schule gewinnen und verschiedene kulturelle Veranstaltungen zum Thema Lesen organisieren“, erklärt die Vereinsvorsitzende. So könne man Schüler, Eltern und Großeltern zusammenbringen. Auftakt soll ein Konzert oder eine Lesung vor den Sommerferien in der Tagewerbener Kirche sein. Bis zum Mai, so hofft der Verein, könnten 4.500 Euro für das Lesepaten-Projekt bewilligt werden. Dann könnten sie weiter vorangehen in einem Verein, der so gut aus den Startlöchern gekommen ist.