Unbekannte Täter sind in eine Firma in Weißenfels eingedrungen und haben dabei die Alarmanlage ausgelöst. Was die herbeigeeilten Polizisten vorgefunden haben.

Ein Einbruchversuch in einem Gewerbegebiet in Weißenfels hat in der Nacht zu Freitag die Polizei auf den Plan gerufen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - In der Nacht zum Freitag haben sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Unternehmen im Gewerbegebiet an der Max-Planck-Straße in Weißenfels verschafft. Dabei lösten die Täter die Alarmanlage der Firma aus. Als die Polizei kurz darauf eintraf, waren die Diebe bereits geflüchtet. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass auch versucht wurde, in das Gebäude einer benachbarten Firma zu gelangen, dies misslang jedoch. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht abgeschätzt werden.