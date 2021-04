Aktionen vor Tönnies-Werk in Weißenfels geplant

Weißenfels - Zu einem Streik könnte es in dieser Woche im Tönnies-Fleischwerk in Weißenfels kommen. Die Gewerkschaft „Nahrung-Genuss-Gaststätten“ kündigte in einer Mitteilung verschiedene Aktionen vor dem Werk in der Neustadt an. Am Freitag, 23. April, soll zum Abschluss eine zentrale Aktion stattfinden, ein Streik sei im Gespräch, aber noch nicht sicher. Genauere Informationen will die Gewerkschaft erst noch bekanntgeben.

Sie fordert von Tönnies eine bessere Bezahlung der Mitarbeiter. Für alle Beschäftigten in der Schlachtung und Verarbeitung, einschließlich Geflügel, soll es einen Mindestlohn in Höhe von 12,50 Euro pro Stunde geben, für Facharbeiter 17 Euro. Laut der Gewerkschaft haben bisher drei Tarifverhandlungen mit Tönnies stattgefunden - ohne Erfolg. Deshalb wird nun unter anderem mit Streik gedroht. „Tönnies hat erklärt, er hätte kein Problem, zwölf Euro zu zahlen. Dann soll er das tun und dafür sorgen, dass die Arbeitgeberseite nicht weiter blockiert“, sagte Uwe Ledwig, Vorsitzender des Landesbezirkes Ost.

Die Fleischkonzerne müssen seiner Ansicht nach verstehen, dass die Zeit von Niedriglöhnen und Ausbeutung in der Fleischwirtschaft vorbei ist. „Die Menschen, die in unseren Schlachthöfen schuften, sind entschlossen, sich durchzusetzen“, so der Gewerkschaftsboss. Dass diese Woche bei Tönnies gestreikt wird, ist aber nicht unwahrscheinlich. Zuletzt fanden laut der Gewerkschaft auch in Fleischwerken der Vion-Gruppe in Perleberg (Brandenburg) und Altenburg (Thüringen) Warnstreiks statt. (mz/Tobias Schlegel)