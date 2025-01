Ein unbekannter Anrufer wollte einer 81-jährigen Frau in Weißenfels mit dem „Enkeltrick“ Geld abluchsen. Wie die Seniorin den falschen Polizisten zum Aufgeben gebracht hat.

81-Jährige in Weißenfels lässt Telefonbetrüger abblitzen

Eine 81-jährige Frau in Weißenfels im Burgenlandkreis hat einen betrügerischen Anrufer abblitzen lassen (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Am Montagnachmittag hat eine 81-jährige Frau in Weißenfels einen Telefonanruf eines vermeintlichen Polizisten erhalten. Wie das Revier Burgenlandkreis am Dienstag berichtete, hat der falsche Beamte der Frau erzählt, dass ihr Enkel einen tödlichen Unfall verursacht haben soll. Um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren, müssten 10.000 Euro Kaution hinterlegt werden. Als die misstrauische Seniorin vehement darauf bestand, ihren Enkel sprechen zu wollen, beendete der unbekannte Anrufer das Gespräch. Ein Rückruf beim echten Enkelkind habe letztendlich Gewissheit gebracht, dass es sich bei dem Anruf um einen Betrugsversuch gehandelt hat. Die Polizei warnt immer wieder vor solchen betrügerischen Anrufen und davor, Unbekannten geforderte Geldsummen oder auch Wertgegenstände zu übergeben.