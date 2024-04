Ramona Hietzscholdt aus Nessa im Burgenlandkreis bringt in einer „Nappy-Dancers“-Gruppe Kinder und deren Eltern in Schwung. Wie die 32-Jährige dazu gekommen ist.

Ramona Hietzscholdt inmitten der Kinder, die sie in der Turnhalle in Nessa im Burgenlandkreis durch Sport und Bewegung fördert

Nessa/MZ. - Jeden Dienstag ziehen sich Kinder in Nessa rechts einen roten und links einen blauen Strumpf an. Sie gehören zu der Gruppe, die Ramona Hietzscholdt in der örtlichen Turnhalle nach dem Konzept der „Nappy-Dancers“ anleitet. Das ist eine deutschlandweite Bewegungsschule, die ein mit Therapeuten und Kinderärzten entwickeltes Konzept anwendet. Hierbei werden die Neugier und der natürliche Bewegungsdrang von Kindern von eineinhalb bis dreieinhalb Jahren berücksichtigt, heißt es dazu auf der Nappy-Dancers-Webseite.

Tanzen in Nessa auch mit Rasseln und Farbtüchern

Die Kinder tanzen in der Nessaer Turnhalle mit ihren Eltern zu Musik, sie bewegen sich, koordinieren dabei Arme und Beine. Es werden dabei auch Rasseln, Farbtücher und eben die verschiedenfarbigen Socken eingesetzt. „Durch sie lernen die Kinder die Richtungen kennen, also, wo rechts und links ist“, sagt Ramona Hietzscholdt.

Wie sie weiter sagt, geht es bei den Treffen auch über die körperliche Förderung hinaus. „Durch den Sport lernen sie es auch zuzuhören und das ist sehr wichtig für die Entwicklung“, sagt die 32-Jährige. Sie ist mit großem Engagement dabei. Lediglich jetzt pausiert sie für zwei Wochen, weil sie Urlaub hat.

Nach der Schule absolvierte die Weißenfelserin eine Berufsausbildung zur Krankenschwester im Asklepios-Klinikum. „Ich hatte schon während meiner Schulferien dort Praktika gemacht“, sagt Ramona Hietzscholdt. Später wechselte sie nach Leipzig in eine Dialyseeinrichtung, in der sie nach wie vor tätig ist.

2020 wurden sie und ihr Mann Eltern und im vorigen Jahr wurde die kleine Familie in Nessa heimisch. Sie wählten diesen Ort, weil dort auch die gesamte Familie ihres Mannes zu Hause ist. Ramona Hietzscholdt kam durch ihr eigenes Kind mit den Nappy-Dancers in Kontakt: Schon früh war es der jungen Mutter wichtig gewesen, dass ihr Mädchen gefördert wird und sie besuchte verschiedene Kurse. So lernte sie die Nappy-Dancers in Schönburg kennen. Als deren Leiterin aufhörte und sich die Gruppe dort auflöste, schlug diese Ramona Hietzscholdt vor, sich doch selbst dazu zu qualifizieren. Das tat die dynamische Frau und bietet seitdem diese Kurse in Nessa an.

Bei „Nappy-Dancers“-Gruppe im Burgenlandkreis lernen sich Kinder und Eltern kennen

Es kommen auch von außerhalb Eltern zu ihr. So beispielsweise Janine Schneller aus Possenhain. Sie findet diese Treffen für ihre zweieinhalbjährige Tochter sehr gut, denn es gebe für Kinder unter vier Jahren kaum solche Bewegungsangebote, sagt sie. Außerdem lerne ihre Tochter so auch andere Kinder kennen.

Ramona Hietzscholdt will nach einer weiteren Qualifizierung auch „Happy-Dancers“-Kurse anbieten. Diese richten sich an Kinder ab vier und deren Eltern.

Die Nappy-Dancers-Gruppe trifft sich aktuell immer Dienstag ab 16 Uhr in der Turnhalle in der Georg-Albinus-Straße in Nessa. Weitere Infos unter anderem zu den Konditionen einer Mitgliedschaft über die E-Mail-Adresse: [email protected]