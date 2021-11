30-Jähriger wird von der Polizei in Weißenfels gleich zweimal erwischt

Weißenfels/MZ - Am Sonnabend kontrollierten Polizisten in Weißenfels, Neue Straße, gegen 2.30 Uhr einen 30-jährigen Autofahrer, weil er zuvor verkehrswidrig fuhr und versuchte, sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Mann ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. An Bord des Wagens war noch ein Kind, es wurde anschließend an die Mutter übergeben. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und in einer Klinik durchgeführt. Gegen 4.10 Uhr fuhr der Mann erneut, diesmal in der Leopold-Keller-Straße. Eine zweite Blutprobenentnahme erfolgte. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.