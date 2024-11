Martinsmarkt in Weißenfels 18 Händler laden in Weißenfelser Drahtwerkstatt und Geleitshaus zum Bummeln und Stöbern ein

Viele Besucher kamen am Sonntag ins Weißenfelser Geleitshaus und in die Drahtwerkstatt. In den Höfen und Räumlichkeiten fand der sechste Martinsmarkt statt.