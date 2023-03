Zwölf Gemeinden in Mansfeld-Südharz mit Rekord-Gewerbesteuereinnahmen in 2022

Symbolfoto - Gemeinden in Mansfeld-Südharz verzeichnen hohe Gewerbesteuereinnahmen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Glaubt man den Zahlen, so geht es den Kommunen in Mansfeld-Südharz so gut wie lange nicht. Denn laut einer Übersicht des Statistischen Landesamtes haben zwölf Gemeinden im Jahr 2022 Rekordeinnahmen bei der Gewerbesteuer verbucht. Die Unterschiede zu den Vorjahren sind dabei zum Teil gravierend.