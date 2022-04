Zwei Sangerhäuser am Karfreitag schwer verletzt: Kripo ermittelt wegen Totschlags

Schwer verletzt wurden zwei Sangerhäuser bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Karfreitag. Es bestand Lebensgefahr. Nun ermittelt die Kripo.

Großleinungen/MZ - Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Karfreitag in einem Sangerhäuser Ortsteil ermittelt die Kripo weiter gegen einen Hallenser (31) wegen eines versuchten Tötungsdelikts, also versuchten Totschlags oder gar Mordes.