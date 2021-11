Zwei neue kostenfreie Corona-Teststationen in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Wegen der aktuellen Corona-Lage nimmt der ASB Mansfeld-Südharz zwei neue kostenfreie Teststationen in Sangerhausen in Betrieb. Ab sofort geöffnet ist als Teststation die Mammuthalle in der Dr. Wilhelm-Külz-Straße. Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr (Sa., So. noch in Klärung).

Eine Weitere Station gibt es ab Montag im Ratskeller am Markt. Dort ist geöffnet montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr (Sa, So. noch in Klärung). Termine sind nicht notwendig. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird jeweils die Nutzung der Corona-Warn-App empfohlen. Ein Test gilt 24 Stunden.