In der Staatskanzlei in Magdeburg hat Lara Maria Schaefer den Menahem-Pressler-Preis überreicht bekommen. Bei diesem Termin war sie nicht die einzige Musikschülerin aus Mansfeld-Südharz, die eine Preis erhalten hat.

Sangerhausen/MZ. - Es ist die höchste Auszeichnung, die man als Musikschüler in Sachsen-Anhalt erreichen kann, und in diesem Jahr ging er an eine Sangerhäuserin: Lara Maria Schaefer hat jetzt in der Staatskanzlei in Magdeburg den Menahem-Pressler-Preis überreicht bekommen. Damit wurde ihr musikalisches Engagement geehrt, das tatsächlich als herausragend bezeichnet werden kann.