Zwei Motorräder stoßen auf L 236 bei Schwenda zusammen - zwei Verletzte

Bei einem Motorradunfall sind am Samstag auf der L 236 in Südharz zwei Personen verletzt worden.

Schwenda - Am Samstag, 16 Uhr sind zwei Motorräder gemeinsam auf der L236 aus Richtung Rottleberode kommend in Richtung Hayn unterwegs gewesen. Sie befanden sich hintereinander, als der Fahrer des vorausfahrenden Motorrads bremsen musste, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Nachfolgende Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf. Eine Mitfahrerin wurde dabei schwerverletzt, ein Fahrer kam mit einer leichten Verletzung davon. Beide Verkehrsteilnehmer wurden zur ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. An den Maschinen entstand Sachschaden.