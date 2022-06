Zwei Jahre nach Einweihung: Warum erst jetzt in Oberröblingen gefeiert wird

Jahrzehntelang galt sie als eine der ersten Adressen im Sangerhäuser Raum: die Gaststätte „Zum Löwen“ in Oberröblingen. Diese existierte bereits seit 1852. Im Jahr 1975 übernahmen Ritta und Erich Büdler die Räume, die damals zur Konsumgenossenschaft gehörten. Nach der Wende kauften Büdlers die Gaststätte in der Sangerhäuser Straße, bauten sie um und ein Hotel neu. Am 18. September 1993 empfing der neue „Löwe“ seine ersten Gäste. Auch Stars kehrten damals ein. Im Gästebuch standen Frank Zander, Heino, aber auch Ivan Rebroff, Karel Gott und Helene Fischer. Das Hotel lief, bis sich das Wirtsehepaar nach 45 Jahren in der Gastronomie zur Ruhe setzte und ihre Suche nach einem Nachfolger nicht erfolgreich war. Am Ende kam der Löwe bei einem Zwangsversteigerungsverfahren unter den Hammer. Ein Geschäftsmann aus Kaiserslautern ersteigerte die Immobilie.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<