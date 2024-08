Warum Bundessieger Klausjürgen Otto aus Winkel nach 57 Jahren den Hut an den Nagel hängen musste.

Winkel/MZ. - Den schwarzen Hut mit der Krempe und dem Lederband hat sich Hansjürgen Otto nur fürs Foto nochmal aufgesetzt. Denn eigentlich hat er ihn an den Nagel gehängt. Nach 57 Jahren im Schäferberuf, davon allein 51 in Winkel, ist Otto jetzt in den Ruhestand gegangen. Zum Jahreswechsel hatten er und seine Frau Ilona den Betrieb abgemeldet, zur Mitte des Jahres war er dann auch steuerlich abgewickelt. Die Herde hat ein Berufskollege aus Oberröblingen übernommen.

Otto selbst hat nur noch 15 Schafe und ob er die behalten kann ist noch nicht ganz klar. Es hängt davon ab, ob die Ärzte seine angeschlagene Hüfte wieder hinbekommen. Die hat den 72-Jährigen dazu gezwungen, seinen gewerblichen Schäfereibetrieb aufzugeben. Ohne das gesundheitliche Problem wäre er wohl noch immer nicht auf die Idee gekommen, sich zur Ruhe zu setzen. Jeden Tag mit den Schafen und den Hunden draußen sein, sich bedingungslos um die Tiere kümmern – er hat das sein Leben lang getan und nie etwas anderes gewollt.

Aus Thüringen nach Winkel gekommen

Ich werde mal Schäfer! Das soll er nach der Erzählung seiner Mutter schon im Kindergarten erklärt haben, berichtet Otto, der aus Udersleben bei Bad Frankenhausen stammt. 1966 ist er dort bei Schäfer Bogk in die Lehre gegangen. Ein altes Foto zeigt ihn als jungen Mann in der typischen Schäferkluft – langer Mantel, großer Hut mit breiter Krempe und in der Hand die Schäferschaufel mit dem langen Stiel.

Dass er nach dem obligatorischen Armeedienst aus Thüringen nach Winkel kam hatte mit einen Berufskollegen zu tun. Von Schäfer Knauth in Heygendorf erfuhr Otto, dass bei der LPG hier im Dorf eine Stelle als Schäfer frei wird. Er griff zu und führte die genossenschaftliche Schafherde über die abgeernteten Getreideflächen, wo die Tiere ihrem Ruf als Pfennigsucher alle Ehre machten und sich an ausgefallenen Körnern labten.

Mit der Wende kam die Selbstständigkeit

Doch dann kam die Wende und mit ihr das Ende der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Sollte er die Schafherde übernehmen und fortan mit dem eigenen Betrieb bewirtschaften? Für Otto war das gar keine Frage. Die Schäferei war sein Leben, ein anderes konnte und wollte er sich nicht vorstellen.

Und so machte er sich mit den Tieren selbstständig, pachtete nach und nach Weideflächen in den Gemarkungen Winkel, Wolferstedt, Allstedt, Gatterstädt und Einzingen. Tatkräftige Mitarbeiterin im Betrieb war seine Frau Ina – und anders hätte es auch gar nicht funktioniert, stellt Otto klar: „Wenn die Frau nicht mitspielt, kann man so einen Beruf gleich vergessen!“

Mit Falko und Bea von der Hirschlinde zum bundesweiten Titel

Ina Otto erledigte die Buchführung, war auch draußen mit unterwegs und stand jedes Jahr zusammen mit ihrem Mann die Lammzeit von Januar bis in den März hinein durch, in der man wochenlang quasi Tag und Nacht im Stall bei den Tieren sein musste.

Neben seinen Schafen der Rasse Suffolk – in den besten Zeiten war die Herde 500 bis 600 Tiere groß – waren die Hütehunde Ottos ganzer Stolz. Viele Jahre hat er Deutsche Schäferhunde gezüchtet und ausgebildet. Mit seinem Halbhund Falko von der Hirschlinde und Beihündin Bea ist er 2011 Bundessieger im Leistungshüten geworden. Es war die Krönung einer langen Reihe von Regionalsiegen und Vize-Titeln. Die Goldene Schippe, mit der er damals ausgezeichnet wurde, hat heute ihren Ehrenplatz in der Vitrine neben mehreren großen Pokalen.

Zum Schluss ganz viel Bürokratie

„Es war jedenfalls ein harter, aber schöner Beruf“, stellt Otto sinnierend fest. Nur dank der Unterstützung durch seinen Schwager und einen befreundeten ehemaligen Schäfermeister aus Gatterstädt war für ihn und seine Frau in den späteren Jahren auch mal ein Urlaub drin. Denn als Vertretung kam nur jemand in Frage, zu dem man absolutes Vertrauen hatte.

Etwas anderes hätte Otto trotzdem nie machen wollen. Auch wenn sich die Zeiten gewandelt haben, mit der Wolle längst gar kein und mit dem Fleisch auch kaum noch Geld zu verdienen war. „Wir Schäfer sind Landschaftspfleger geworden“, beschreibt Otto die neue Rolle seines Berufsstandes. Die Pfennigsucher halten Flächen frei von wucherndem Grün, so dass geschützte Pflanzen auf den Wiesen wachsen können. Die Fördermittel, die es dafür gibt, sicherten dem Schäfer zuletzt den Lebensunterhalt. Auf den riesigen bürokratischen Aufwand beim Beantragen hätte er gern verzichtet.

Landschaftspfleger mit Handy-App

„Zum Schluss musste man sogar eine App haben, mit der man die Blumen fotografierte und wo ihr genauer Standort ist“, erzählt er davon, dass selbst ein Schäfer weit draußen in der Flur inzwischen nicht mehr ohne Smartphone arbeiten kann. So gesehen ist auch dieser Beruf inzwischen moderner geworden. Die Aussicht auf harte Arbeit und ständige Verantwortung für so viele Tiere indes schreckt viele ab.

Der 72-Jährige muss sich nun erst mal an die neue Freiheit gewöhnen. Wäre die Hüfte nicht immer schlimmer geworden, er würde wohl immer noch jeden Tag mit den Schafen losziehen. Mantel und Schaufel hat er jetzt weggelegt. Die Einstellung aber ist geblieben. Zum Termin mit der MZ trägt Otto ein T-Shirt. Vorn drauf steht: „Zuhause ist, wo meine Schafe sind.“