Zum Angeln an die Elbe

Fünf junge Leute aus Mansfeld-Südharz waren im Jugendcamp des Landesanglerverbands Sachsen-Anhalt in Derben mit dabei.

Die Jugendlichen aus Mansfeld-Südharz beim Angeln an einem Elbe-Altarm.

Sangerhausen/MZ - Nicht an Gewässern im Altkreis Sangerhausen (Mansfeld-Südharz), sondern in Derben an der Elbe haben fünf Jugendliche vom Kreisanglerverein Sangerhausen diesmal die Angel ausgeworfen: als Teilnehmer des Jugendcamps, das der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt veranstaltet hat.