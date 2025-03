Millionenschaden möglich Schock für Anwohner - Plötzlich kostet Zufahrt zum Haus 5.000 Euro

Jahrelang wussten die Anwohner Am Mühlweg in Riethnordhausen in Mansfeld-Südharz nicht, dass die Straße vor ihren Häusern eine private ist. Der neue Eigentümer will nun Geld haben - bis zu 5.000 Euro. Warum die Gemeinde Wallhausen die Situation nicht verhindert hat und sogar ein Schaden in Millionenhöhe möglich ist.