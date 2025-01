Einige Bürger in den Südharzer Ortsteilen reagieren teils verärgert auf die derzeit laufenden Baumschnittarbeiten. Dem einen wird zu viel weggeschnitten, dem anderen zu wenig.

Zu viel oder zu wenig: In Südharz regt sich wegen der Baumschnittarbeiten Unmut

Pflegearbeiten an den Bäumen

Symbolfoto - Einige Bürger in den Südharzer Ortsteilen reagieren teils verärgert auf die derzeit laufenden Baumschnittarbeiten.

Südharz/MZ. - In der Gemeinde Südharz sorgen zurzeit Baumschnittarbeiten für ganz unterschiedliche Reaktionen. Wie Bauamtsleiter Björn Schade auf Anfrage bestätigt, gebe es etliche Beschwerden von Bürgern, weil aus ihrer Sicht zu viel weggeschnitten werde. Unter anderem wurde in den sozialen Medien der Rückschnitt einer Linde in Schwenda angeprangert.