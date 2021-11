Sangerhausen/MZ - Zwei Männer, 43 und 32 Jahre alt, haben am Dienstagabend in einem Imbiss An der Gonna in Sangerhausen die kurze Abwesenheit des Mitarbeiters genutzt, um sich selbst am Kühlschrankinhalt und der Auslage zu bedienen. Ihre Bestellung, mehrere zubereitete Menüs, nahmen die Täter an sich und verließen den Imbiss, ohne dafür zu zahlen. Die Täter sind der Polizei namentlich bekannt.