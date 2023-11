Der Weihnachtsmarkt in Riestedt findet am 2. Dezember statt. Bereits um 12 Uhr geht es hier mit dem Frauenkrammarkt los. Was sonst noch auf dem Programm steht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Riestedt/MZ. - Gleich am ersten Adventswochenende soll es in Riestedt so richtig schön vorweihnachtlich werden. Am 2. Dezember wird dort zum mittlerweile zwölften Weihnachtsmarkt auf das Gelände der Freien Schulen und der Freiwilligen Feuerwehr eingeladen.