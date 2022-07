Woran es beim schnellen Internet für Allstedts Schulen noch hapert

An der Sekundarschule in Allstedt gibt es eine Imker-AG.

Allstedt/MZ - Ein Stimmungsbild zur Situation an den Schulen in der Einheitsgemeinde Allstedt hat Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Freitag vermittelt bekommen. Allstedts Hauptamtsleiterin Evelyn Edler hatte Feußner zu einer Art Bildungsgipfel mit dem Bürgermeister und den Schulleiterinnen eingeladen, weil ihr die Bildungslandschaft in der Einheitsgemeinde sehr wichtig ist. Allstedt gehört zum Wahlkreis der Ministerin.