Wohnungsgesellschaft Allstedt mit sattem Überschuss

Allstedt/MZ - Die Wohnungsgesellschaft Allstedt hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Überschuss von 177.250,82 Euro abgeschlossen. Davon werden 50.000 Euro an die Einheitsgemeinde Allstedt ausgeschüttet, deren Tochter die kommunale GmbH ist. Die restlichen gut 127.000 Euro wurden in das laufende Jahr übertragen.

„Wir konnten den Leerstand verringern“, erklärte Johannes Pätzold, Geschäftsführer der WG Allstedt, auf MZ-Anfrage. Ein wesentlicher Grund für den Überschuss in dieser Höhe sei aber auch gewesen, dass sich die Baumaßnahme an der Fassade in der Fabrikstraße 14 aus dem vergangenen in dieses Jahr verschoben hatte. Doch auch für 2021 sieht Pätzold gute Chancen, dass die Gesellschaft am Ende mit einer schwarzen Zahl abschließt.

Der Jahresabschluss für 2020 war von der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WRT geprüft worden. Auf deren Empfehlung hin hat die aus Stadtratsmitgliedern und dem Bürgermeister bestehende Gesellschafterversammlung Johannes Pätzold für 2020 uneingeschränkt Entlastung erteilt. Die WG verwaltet Häuser mit insgesamt rund 240 Wohnungen sowie etliche Gewerbeimmobilien.