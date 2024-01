Seit Jahren stehen die Wohnungen darin leer. Auch das Schicksal des Wohnblockes in der Sophienstraße in Allstedt ist besiegelt - er wird abgerissen.

Wohnblock in der Sophienstraße in Allstedt wird abgerissen

Der Wohnblock Sophienstraße in Allstedt wird jetzt abgerissen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt/MZ. - Für den Wohnblock an der Sophienstraße in Allstedt sind die Tage gezählt. In der kommenden Woche soll das Objekt abgerissen werden, sagte Johannes Pätzold, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Allstedt, im Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung.