Strukturwandel Wohl einzigartig in Deutschland: Sangerhausen soll mit Grubenwasser beheizt werden

Es ist eines der spannendsten Strukturwandel-Projekte in MSH – und wohl einzigartig in Deutschland. In Sangerhausen soll Grubenwasser dafür sorgen, dass es im Winter warm bleibt. Worum es genau geht - und woran das Projekt noch scheitern könnte.