Wo der Chef vom Breitunger Käse wohnte

Wie man in dem Dorf in Südharz schon lange auf Nachhaltigkeit setzt und warum Walter Fischer mit seiner „Ortswahl“ so zufrieden ist.

BREITUNGEN/MZ - Die einen sagen so, die anderen so: Während bei Googlemaps die Straße „Zechenhaus“ in Breitungen „Am Zechenhaus“ heißt, heißt „Am Zechenhaus“ auf dem dazugehörigen Breitunger Straßenschild einfach nur „Zechenhaus“. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen: Früher hieß diese Straße Kirchberg. Und aus Walter Fischers Kirchberg-Hausnummer 185 ist inzwischen Zechenhaus 2 geworden. Unterm Strich aber zählt nur eins: Es wohnt sich in dieser Straße einfach wunderbar. Ganz gleich, wie sie nun auch heißt oder genannt wird.