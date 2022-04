Wo an der A38 im nächsten Jahr gebaut wird

Berga/Sangerhausen/MZ - Pendler und andere Autofahrer, die im kommenden Jahr auf der Südharz-Autobahn A 38 in Richtung Westen unterwegs sind, müssen sich offenbar auf größere Behinderungen einstellen. Wie die Niederlassung Ost der Autobahn GmbH in Halle bestätigte, ist eine größere sogenannte Erhaltungsmaßnahme auf der Fahrbahn Richtung Göttingen geplant. Und zwar direkt an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Thüringen zwischen den Anschlussstellen Berga und Heringen. „Auf ungefähr 9,3 Kilometern Länge wird die dortige Fahrbahn erneuert“, sagte Tino Möhring, der Sprecher der Niederlassung. In dem Abschnitt, der seit dem Jahr 2005 in Betrieb ist, hatten sich in der Vergangenheit Risse im Fahrbahnbelag gebildet. Diese waren zwischenzeitlich mit Flüssigbitumen verschlossen worden. Jetzt soll zumindest die eine Richtungsfahrbahn saniert werden.