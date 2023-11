Wie sieht Ihre Planung für das Weihnachtsfest aus? Wer geht einkaufen? Wer kocht? Bitte erzählen Sie uns von Ihren kulinarischen Weihnachtsvorbereitungen. Wir möchten in diesem Jahr nämlich diese Geschichten in unserem Adventskalender erzählen.

Sangerhausen/MZ. - In manchen Tiefkühlschränken, so erzählt man sich in und um Sangerhausen, in Allstedt, in der Goldenen Aue und im Südharz warten schon Gänse oder Enten auf ihren großen Festtagsauftritt. In manchen dieser Schränke sind es die Brüste oder die Keulen des genannten Federviehs, die in den Pfannen landen sollen.

Wie sieht ihre Planung für die Festtage aus?

In den meisten Haushalten hat die Planung für den Weihnachtsschmaus aber noch nicht einmal begonnen, denn bis zum Heiligabend sind es noch 31 Tage Zeit. Da kann viel passieren. Ob sich allerdings auch etwas an Ihren Speiseplänen ändert für die Weihnachtsfeiertage?

Man mag es - aus der Erfahrung heraus - bezweifeln. In den meisten Familien steht fest, was an und zwischen den Feiertagen aufgetafelt wird. Und genau deshalb wenden wir uns an Sie, liebe Leserinnen und Leser: Lassen Sie uns teilhaben an Ihren umfangreichen Weihnachtsvorbereitungen - was den Bereich Küche angeht. Wir möchten Ihre Geschichte in unserem diesjährigen MZ-Adventskalender erzählen.

Wann wird für Weihnachten eingekauft?

Das erste Türchen wird natürlich auch bei uns am 1. Dezember geöffnet. Es geht uns nicht darum nur zu verraten, was Sie auftafeln - das natürlich auch. Wir möchten aber vielmehr erzählen, wie sehr die weihnachtliche Küchenarbeit in Ihrer Familie dominiert. Wer sie erledigt und wie. Wann Sie den großen Einkauf bewältigen.

Für uns ist es interessant zu erfahren, ob Sie für viele Lieben kochen oder für eine kleine Runde. Ob es an den Feiertag alle Jahre wieder das gleiche gibt oder ob Sie da vielleicht auch flexibel sind. Natürlich freuen wir uns auch auf ein schönes Rezept von Ihnen, das wir veröffentlichen dürfen.

Schreiben Sie uns!

Sollten Sie mit der ganzen Kocherei nicht so viel am Hut haben und eher wenig Aufwand in der Küche betreiben, dann ist das für uns auch interessant, denn dann haben Sie Zeit gewonnen, die Sie wie verbringen? Sie lesen also, wir haben eine Menge zu besprechen.

Ihr Kontakt zur Redaktion in Eisleben und Hettstedt: Telefon 03475/61 46 10, Plan 7, 06295 Lutherstadt Eisleben, E-Mail: [email protected]; Facebook: MZ Eisleben/Hettstedt

Ihr Kontakt zur Redaktion in Sangerhausen:Telefon 03464/54 40 61 50, Grauengasse 1c in 06526 Sangerhausen, E-Mail: [email protected]; Facebook: MZ Sangerhausen

Wir freuen uns auf Ihren Anruf/Ihre Nachricht und melden uns umgehend bei Ihnen. Bis dahin.