Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Die Verschuldung der Kommunen in Sachsen-Anhalt hat sich in der ersten Jahreshälfte unterschiedlich entwickelt. Während sie bei den kreisfreien Städten Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau am stärksten zunahm, verzeichneten die Kernhaushalte der Landkreise zur Jahresmitte einen weniger starken Anstieg der Verschuldung, teilt das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt mit. Für den Landkreis Mansfeld-Südharz weist die Kassenstatistik per 30. Juni Verbindlichkeiten von insgesamt rund 87 Millionen Euro aus, pro Kopf entspricht das 657 Euro.