Fernseh-Doku auf Arte Wieso die Königspfalz Tilleda zur besten Sendezeit im Fernsehen zu sehen ist

Am Samstag, 26. Juli, läuft auf Arte ein Film über die „Geschichte der Sachsen“. Mit dabei: der Museumschef der Königspfalz Tilleda, Michael Dapper. Wie es dazu kam, was genau zu sehen ist und welche Rolle die Sachsen tatsächlich in Tilleda gespielt haben.