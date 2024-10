Stolberg/MZ. - Das Schwarz-Weiß-Foto ist vor 70 Jahren entstanden, am letzten Schultag von 27 Stolberger Mädchen und Jungen, die acht Jahre lang gemeinsam gelernt und sicher auch manchen Spaß miteinander erlebt hatten. Neun von ihnen haben sich kürzlich wiedergetroffen, wie Siegfried Oppermann erzählt. „Es war unser 18. Klassentreffen.“ Dabei liegt das erste Klassentreffen noch gar nicht so lange zurück. „Das war 2005. Nach der Goldenen Konfirmation haben Helga Witte, ehemals Schlutius, und Renate Scholz, ehemals Schuchardt, die Initiative ergriffen, Adressen gesichtet und zum ersten Treffen eingeladen.“

Plaudern beim Klassentreffen in Stolberg Foto: Repro Oppermann/Schumann

Seitdem gab es Jahr für Jahr ein Wiedersehen, schildert Oppermann, der seit langem in Berlin zu Hause ist - und immer wieder gern in den Südharz und nach Stolberg reist. Im Laufe der Zeit hätten die Mitschüler von einst manch schöne Stunden verbracht: bei Harzrundfahrten, Einkehr im „Stolberger Hof“, bei Hajo Rudolphi, im Gasthaus „Kupfer“ oder „Ratskeller“. Herrliche Stunden hätten sie dort erlebt, „geknetscht“, Küchen und Keller versucht. „Dank Helga und Ludwig Witte genossen wir Kaffee und Kuchen und nahmen einiges mit nach Hause, und ließen es uns bei Sonja Brocke schmecken.“ Im Laufe der Jahre, schildert Oppermann, hätten sich die Reihen gelichtet, und sie könnten nun auch keine großen Sprünge mehr machen. „Aber ein harter Kern traf sich sogar während der Coronazeit“, sagt er lachend.

Da die beiden Initiatorinnen des ersten Treffens das Zepter an ihn übergeben hätten, habe er sich weiter um die Einladungen und Bestellungen gekümmert – und die Runde erneut mit einem gedruckten Heft überrascht. Es enthält „Geschichten, Schnärzchen und andere Begebenheiten“. Anfangs als Scherz gedacht, umfasse die Reihe mittlerweile 16 Hefte. „Eins gebe ich immer in die Stolberger Bibliothek.“ Und das Thema des nächsten Hefts stehe schon fest; es solle um Hochwasser, Waldbrände und ähnliche Ereignisse in und um Stolberg gehen. Zum nächsten Klassentreffen, am Vorabend vorm Lerchenfest, soll es fertig sein, verrät Oppermann.