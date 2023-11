Erneut brauchen Reisende an den Wochenenden starke Nerven. Da der Schienennetzbetreiber DB Netz AG Stellwerke entlang der Strecke nicht besetzen kann, fällt der Zugverkehr nachts aus.

Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Zurzeit kommt es im Zugverkehr auf der Strecke zwischen Halle und Kassel vermehrt kurzfristig zu Ausfällen, weil der Schienennetzbetreiber DB Netz AG Stellwerke entlang der Strecke nicht besetzen kann.

Um solche kurzfristigen Zugausfälle entlang der Strecke zwischen Halle, Sangerhausen und Nordhausen zu vermeiden und den Fahrgästen Planungssicherheit zu bieten, führt Abellio auf dieser Strecke erneut eine nächtliche Betriebsruhe an den Wochenenden ein.

Ab Freitagabend, 3. November, bis einschließlich Sonntagmorgen, 17. Dezember, fahren in den Nächten von Freitag zu Samstag und Samstag zu Sonntag keine Züge auf der Strecke von Halle über Eisleben und Sangerhausen nach Nordhausen.

In den Nächten von Freitag zu Samstag beginnt die Betriebspause jeweils um 22 Uhr und endet um 6 Uhr. An den Samstagabenden verkehren bereits ab 18 Uhr keine Züge mehr, die Betriebsruhe endet ebenfalls um 6 Uhr, so die Mitteilung von Abellio.