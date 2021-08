Wieder eine Enttäuschung: VfB Sangerhausen bleibt - trotz guter Leistung - punktelos

Sangerhausen/MZ - Nach gut einer halben Stunde der Partie der Fußball-Verbandsliga zwischen dem VfB Sangerhausen und Edelweiß Arnstedt rieben sich die Zuschauer, so sie denn Fans des Gastgebers waren, verwundert die Augen. Das Team in Weiß, das den Kontrahenten Edelweiß Arnstedt in Grund und Boden spielte, sollte ihr VfB sein? Die Mannschaft, die seit mehr als einem Jahr kein Spiel gewonnen hat? Die Elf, die ein ums andere Mal dafür sorgte, dass die Fans enttäuscht nach Hause gingen? Nein, das schien schlichtweg unmöglich.

Die Sangerhäuser sprühten vor Spielfreude, berannten unaufhörlich das Tor der Arnstedter. Schon nach einer Viertelstunde hatten sie fünf Eckbälle für sich verbucht, nach gut 30 Minuten stand es bei den Ecken 10:0 für Sangerhausen. Auf der Anzeigentafel aber stand ein 0:0. Das wiederum war das Problem des VfB Sangerhausen am Mittwochabend. Die Gastgeber belohnten sich für die beste halbe Stunde seit Ewigkeiten nicht. Ihre Überlegenheit blieb ein Muster ohne Wert.

Das Spiel wendet sich für den VfB Sangerhausen

Nach 33 Minuten tauchte der nun für Arnstedt spielende Ex-Sangerhäuser Ousmane NDiaye urplötzlich vor dem Tor von Eric-Peter Brünoth auf. Der VfB-Keeper konnte ihn in letzter Sekunde stoppen. Mit genau dieser Aktion kippte die Partie. Auf einmal nahmen die Gäste am Spiel teil, befreiten sich vom Dauerdruck der Sangerhäuser.

Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel kam die eiskalte Dusche für den VfB. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke, der Ersten übrigens für Arnstedt, brachte Michel Hennig die Kugel irgendwie am verdutzten VfB-Schlussmann Brünoth vorbei. Was niemand ahnen konnte: Sein 1:0 blieb der einzige Treffer, den die gut 400 Zuschauer an diesem Abend zu Gesicht bekamen. Das wiederum lag daran, dass die Arnstedter in den verbleibenden gut 45 Minuten eine ganze Reihe von sehr guten Konterchancen geradezu fahrlässig vergaben. Und auch daran, dass der VfB Sangerhausen an diesem Mittwochabend das Glück einfach nicht auf seiner Seite hatte. Bei zwei strittigen Szenen im Strafraum blieb die Pfeife des gut leitenden Schiedsrichters Robin Enkelmann stumm.

Kein Punkt trotz guter Leistung

Als dann Eric Hildebrandt in der Nachspielzeit mit einem satten Schuss nur die Querlatte des Arnstedter Gehäuses traf, war die Niederlage der Gastgeber endgültig besiegelt. Entsprechend enttäuscht sanken sie zu Boden. Während die Arnstedter ihren ersten Saisonsieg feierten. Anzumerken bleibt noch, dass der in Farnstädt so schwer am Kopf verletzte VfB-Kapitän Marcus Rauer im Stadion war, um seine Teamgefährten zumindest moralisch zu unterstützen. Und dass Pascal Ibold, den VfB-Trainer Olaf Glage fest für die Startformation eingeplant hatte, wegen einer Autopanne auf der Autobahn festsaß und so nicht zum Spiel kam.

Ob es mit Ibold und dem noch im Urlaub weilenden Neuzugang Philipp Glage besser für die Gastgeber gelaufen wäre, bleibt hypothetisch. Fakt ist, dass sich die Niederlagenserie des VfB Sangerhausen um ein weiteres Glied verlängerte und der Ärger bei den Gastgebern am Ende riesengroß war. Sie hatten eine gute Leistung gezeigt, doch am Ende stehen eben null Punkte zu Buche.

Lob für Neuzugang Bruno Weick

„Schade, die Mannschaft hat sich nicht belohnt. Ein Punkt war heute drin. Die Mannschaft hat sich als Team präsentiert und gekämpft“, so der Sangerhäuser Trainer Olaf Glage. Dann hatte er noch ein Lob für einen Neuzugang parat: „An Bruno Weick werden wir noch viel Spaß haben.“

Mike Wiele, der den diesmal fehlenden Thomas Vollmann als Cheftrainer vertrat, sah das Ganze ähnlich: „Sangerhausen hätte sicher einen Punkt verdient. Wir haben die ersten 30 Minuten überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Nach dem 1:0 haben wir es verpasst, das zweite Tor nachzulegen und den Deckel auf das Spiel drauf zu machen.“