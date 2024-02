Christin Beyer-Kögel und Daniel Kirchner stehen am Sonntag in Allstedt in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt/MZ. - Am Sonntag gilt es: In der Stichwahl werden die Einwohner der Einheitsgemeinde Allstedt bestimmen, wer ins Bürgermeisteramt einzieht. Einzelbewerber Daniel Kirchner hatte im ersten Wahlgang am 11. Februar mit 43,07 Prozent den größten Stimmenanteil geholt. Als sichere Bank für einen Wahlsieg am Sonntag sieht er das aber nicht.