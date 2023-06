Im Landkreis Mansfeld-Südharz will man sich gegen Hackerangriffe wappnen. Fälle wie in Anhalt-Bitterfeld zeigen, wie wichtig das ist.

Wie sich der Landkreis Mansfeld-Südharz gegen Cyber-Attacken schützen will

Sangerhausen/MZ - Die Sicherheit der Kreisverwaltung und damit des Landkreises hängt entscheidend davon ab, wie wehrhaft die digitalen Einfallstore des Landkreises sind. Nahezu täglich gebe es so genannte Cyber-Angriffe auf den Landkreis, bei denen die Kriminellen versuchen, an Daten zu kommen, die auf den Servern des Landkreises abgelegt sind. Glücklicherweise seien sie bislang alle abgewehrt worden, sagt Kreissprecherin Michaela Heilek auf Anfrage.

Landkreis sichert sich ab

Dennoch will man beim Kreis Vorsorge treffen und hat deshalb eine Versicherung abgeschlossen. Diese ist seit Anfang des Monats wirksam und schützt vor Schäden bis zu einer Größenordnung von fünf Millionen Euro.

„Die Versicherungsprämie ist gerechtfertigt, weil der Landkreis seine Verwaltungsarbeit zunehmend digitalisiert hat und daher der Ausfallschaden im Fall eines erfolgreichen Angriffs größer wäre“, sagt Heilek.

„Die Versicherung sieht zudem vor, dass sich der Landkreis einem Audit unterzieht und damit selbst seine Abwehrfähigkeit immer wieder prüft. Genauere Ausführungen, was den ,Stresstest’ für die eigene Verwaltung anbelangt, werden verständlicherweise nicht gemacht.“

Lehren aus anderen Cyberangriffen gezogen

Man ziehe dabei auch Lehren aus Angriffen auf andere Landkreise wie etwa in Anhalt-Bitterfeld. Dies ist der wohl bekannteste Cyber-Angriff auf eine Verwaltung in Deutschland gewesen. Dabei hatten Unbekannte die Verwaltung nach einem Angriff Daten verschlüsselt und die Ämter lahmgelegt, so dass dort vor knapp zwei Jahren der Katastrophenfall ausgerufen worden war.

So war damals für den Zeitraum von mindestens einer Woche die Auszahlung von Sozial- und Unterhaltsleistungen nicht möglich gewesen. Medienberichten zufolge gab es eine Lösegeldforderung für die gesamten Daten. Diese soll bei 500.000 Euro gelegen haben und war nicht gezahlt worden. Die Folgen seien auch nach über einem Jahr noch nicht beseitigt gewesen, berichtete später der Spiegel.

So habe der Landkreis den Zugang zu seiner Umweltdatei, in der viele Informationen über das „ökologische Tschernobyl“ in Bitterfeld lägen möglicherweise dauerhaft verloren. Die Täter des Cyber-Angriffs sollen aus Russland, Ukraine, Moldawien und Deutschland kommen.