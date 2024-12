Roßla/MZ. - Der Bau der Trinkwasserleitung zum Anglerheim in Roßla (Mansfeld-Südharz) ist abgeschlossen – zur großen Freude der mehr als 100 Vereinsmitglieder, unter denen auch viele Kinder und Jugendliche sind. „Ich bin sehr stolz darauf, was unser Verein dabei geleistet hat und dass wir das so gut geschafft haben“, sagt Vereinschef Steffen René Horn. „Mein Dank geht an unsere Mitglieder und Helfer, an alle Sponsoren und die Behörden.“ Die Dankeschönveranstaltung, ursprünglich noch 2024 geplant, könne leider erst im neuen Jahr stattfinden. „Wir mussten erst mal das Wasser im Anglerheim abstellen, falls es Frost gibt.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.