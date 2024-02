Wie gut die digitale Verwaltung in Sangerhausen und Umgebung ausgebaut ist

Auch in historischen Gemäuern, wie hier in Kelbra, nimmt die Digitalisierung der Verwaltung Fahrt auf.

Sangerhausen/MZ. - Der Alltag wird immer digitaler: Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bietet als erster in Sachsen-Anhalt den Online-Dienst „Führerschein“ an. Der Umtausch von alten in neue Fahrerlaubniskarten und die Beantragung von Fahrerlaubnissen sind neuerdings online möglich. Die Bearbeitungsdauer soll sich von acht auf drei bis vier Wochen verkürzen. Doch welche digitalen Dienstleistungen bieten Landkreis und Kommunen ihren Einwohnern im Mansfelder Land? Die MZ fragte nach.