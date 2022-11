Wie ein Torwartfehler das Spiel zwischen Sangerhausen und Emseloh kippte

Sangerhausen/MZ - Was wäre, wenn? Am Ende des Kreisderbys der Fußball-Verbandsliga Sachsen-Anhalt zwischen dem VfB Sangerhausen und Eintracht Emseloh, das die Gastgeber 2:1 gewannen, geisterten ein paar Fragen durch den Sportpark Friesenstadion, die allerdings ewig unbeantwortet bleiben. So zum Beispiel die Frage, wieviel Fans an einem lauen Sommerabend zum Derby gekommen wären. Am zurückliegenden Freitagabend waren es gute 450 Fans, die dicht gedrängt beim Flutlicht-Duell rund um den Kunstrasenplatz im Friesenstadion standen. Gut möglich, dass im Sommer doppelt so viele gekommen wären.

