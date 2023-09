Emseloh/MZ - Einen neuen persönlichen Rekord kann Riesengemüsezüchter André Becker aus Emseloh in diesem Jahr verzeichnen. Beim internationalen Kürbiswiegen im brandenburgischen Klaistow hat sein Kürbis der Sorte Atlantic Giant jetzt 357 Kilogramm auf die Waage gebracht und damit unter 105 an den Start gerollten Riesen den 13. Platz geholt.

Beckers bisheriger Rekord lag bei 243 Kilogramm, er konnte sich also ganz erheblich steigern. Den orangefarbenen Giganten hatte der Emseloher wieder mit der Hilfe einer zusammengetrommelten Truppe von Freunden und Bekannten auf den Autoanhänger gehievt.

Riesenkürbis erregt Aufmerksamkeit der Polizei

In Klaistow war er unterdessen nicht nur damit am Start, sondern auch mit einem grünen Kürbis der Sorte „Long Gourd“. Der wächst besonders lang und dünn. In Beckers Garten hatte es ein Exemplar in diesem Jahr auf rund drei Meter gebracht.

Um es nach Klaistow zu transportieren, hatte der Züchter es kurzerhand aufs Autodach geschnallt. „Auf der Autobahn hat mich dann die Polizei angehalten, weil sie nachsehen wollten, was ich da eigentlich transportiere“, erzählt er und lacht.

Den Sieg bei den Riesenkugeln der Sorte Atlantic Giant holte in diesem Jahr übrigens Oliver Graf mit einem sage und schreibe 990 Kilogramm schweren Exemplar. Für Becker indes ist die Wiegesaison noch nicht zu Ende. Am Samstag geht es zum Landeswiegen nach Möckern.

„Da fahre ich auch nochmal mit allem möglichen Gemüse hin“, kündigt er an. Im vergangenen Jahr hatte er dort mit einem 31,5 Kilo schweren Zucchino einen neuen Landesrekord für Sachsen-Anhalt aufgestellt.