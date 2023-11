500 Jahre Bauernkrieg Wie die touristischen Baumaßnahmen zum Müntzer-Gedenken in Allstedt finanziert werden sollen

In Vorbereitung auf das Müntzer-Gedenken in Allstedt soll der Weg zum Schloss barrierefrei gestaltet und der Dom überdacht werden. Wie man in Allstedt diese Vorhaben finanzieren will.